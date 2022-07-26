У Миколаєві лунають потужні вибухи, звучить повітряна тривога

Жителів просять залишатися в укриттях.

"Потужні вибухи лунають в Миколаєві! Прошу всіх залишатися в укриттях! Хоч і завершилася комендантська година, але повітряна тривога триває", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Миколаїв і область часто страждають від обстрілів російських окупантів. Зокрема, для атак ворог застосовує зенітно-ракетні системи С-300.

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