В Николаеве раздались взрывы. Горожан просят не покидать укрытия

Отмечается, что звуки взрывов слышали также вечером в области.

Жителей Николаева просят не покидать укрытия и не приближаться к окнам.

"Нам пишут про взрывы в разных частях города и области, есть прилеты. Оставайтесь в укрытии", - говорится в Telegram-канале "Труха. Николаев".

Перед этим, 7 мая, войска РФ уже обстреливали Корабельный район города, в результате чего загорелись квартиры девятиэтажки, а также кровля библиотеки. В пресс-службе ГСЧС информировали, что площадь пожара составляла 20 кв. м.

Сейчас обстрел начался примерно спустя 15-20 минут после наступления комендантского часа. О возможных разрушениях пока данных нет.