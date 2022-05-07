В Николаеве раздались взрывы. Горожан просят не покидать укрытия

В Николаеве раздались звуки взрывов вечером 7 мая, которые слышны в разных районах города. При этом сигналы воздушной тревоги не звучали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне и местные паблики.
Отмечается, что звуки взрывов слышали также вечером в области.
Жителей Николаева просят не покидать укрытия и не приближаться к окнам.
"Нам пишут про взрывы в разных частях города и области, есть прилеты. Оставайтесь в укрытии", - говорится в Telegram-канале "Труха. Николаев".
Перед этим, 7 мая, войска РФ уже обстреливали Корабельный район города, в результате чего загорелись квартиры девятиэтажки, а также кровля библиотеки. В пресс-службе ГСЧС информировали, что площадь пожара составляла 20 кв. м.
Сейчас обстрел начался примерно спустя 15-20 минут после наступления комендантского часа. О возможных разрушениях пока данных нет.
Ранее сообщалось, что перед этим в Николаеве гремели взрывы 4 мая в результате вражеских обстрелов.
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