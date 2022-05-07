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У Миколаєві пролунали вибухи. Городян просять не залишати укриття

Фото: у Миколаєві чути звуки вибухів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Миколаєві пролунали звуки вибухів увечері 7 травня, які чутні в різних районах міста. При цьому сигнали повітряної тривоги не звучали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне і місцеві пабліки.

Зазначається, що звуки вибухів чули також увечері в області.

Жителів Миколаєва просять не залишати укриття і не наближатися до вікон.

"Нам пишуть про вибухи в різних частинах міста і області, є прильоти. Залишайтеся в укритті",- йдеться в Telegram-каналі "Труха. Миколаїв".

Перед цим, 7 травня, війська РФ вже обстрілювали Корабельний район міста, внаслідок чого спалахнули квартири дев'ятиповерхівки, а також покрівля бібліотеки. У прес-службі ДСНС поінформували, що площа пожежі становила 20 кв. м.

Нині обстріл почався приблизно через 15-20 хвилин після настання комендантської години. Про можливі руйнування поки що даних немає.

Раніше повідомлялося, що перед цим у Миколаєві гриміли вибухи 4 травня в результаті обстрілу ворожих.

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МиколаївВибухВійна Росії проти України