У Миколаєві пролунали вибухи. Городян просять не залишати укриття

Зазначається, що звуки вибухів чули також увечері в області.

Жителів Миколаєва просять не залишати укриття і не наближатися до вікон.

"Нам пишуть про вибухи в різних частинах міста і області, є прильоти. Залишайтеся в укритті",- йдеться в Telegram-каналі "Труха. Миколаїв".

Перед цим, 7 травня, війська РФ вже обстрілювали Корабельний район міста, внаслідок чого спалахнули квартири дев'ятиповерхівки, а також покрівля бібліотеки. У прес-службі ДСНС поінформували, що площа пожежі становила 20 кв. м.

Нині обстріл почався приблизно через 15-20 хвилин після настання комендантської години. Про можливі руйнування поки що даних немає.