ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Миколаєві від поранення в голову загинула дружина депутата облради

Новини » Надзвичайні події     29.06.2020 - 11:55
У Миколаєві від поранення в голову загинула дружина депутата облради
Фото: пістолет у руках (РБК-Україна)

За словами депутата, його дружина сама вистрелила собі в голову

Правоохоронці встановлюють обставини загибелі дружини депутата Миколаївської обласної ради. Розпочато розслідування за статею "умисне вбивство".

Про це повідомили у прес-службі поліції Миколаївської області.

Повідомлення про трагедію поліцейські отримали сьогодні близько 10 ранку.

"До поліції надійшло повідомлення від 34-річного депутата Миколаївської обласної ради про те, що його дружина з травматичної зброї спричинила собі поранення в голову", - повідомили у поліції.

На виклик відразу виїхали слідчі та керівництво обласної поліції. Зазначається, що 33-річна жінка померла на місці події. У поліції уточнили, що її чоловік знаходився разом із померлою у помешканні.

"Наразі всі обставини та причини події з’ясовуються. Попередньо, як того вимагає процедура у подібних випадках, розпочато розслідування за ч. 1 ст. 115 ККУ", - додали у поліції.

Нагадаємо, у кінці травня у Києві знайшли застреленим народного депутата Валерія Давиденка.

У ГПУ основною версією смерті нардепа вважають самогубство.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Миколаївпреступлениязастрелен
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся