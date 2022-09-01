У Миколаєві пролунали вибухи
Фото: у Миколаєві пролунали вибухи (Getty Images)
У Миколаєві близько опівночі прогриміли вибухи після оголошення повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Жителів просять залишатися в укриттях.
Нагадаємо, 29 серпня окупанти обстріляли Миколаїв. Зокрема, росіяни потрапили в житлові будинки та навчальні заклади.
В результаті атаки постраждали 24 людини, двоє загинули.
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