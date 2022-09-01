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У Миколаєві пролунали вибухи

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Миколаїв, Четвер 01 вересня 2022 00:39
У Миколаєві пролунали вибухи Фото: у Миколаєві пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Миколаєві близько опівночі прогриміли вибухи після оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Жителів просять залишатися в укриттях.

Нагадаємо, 29 серпня окупанти обстріляли Миколаїв. Зокрема, росіяни потрапили в житлові будинки та навчальні заклади.

В результаті атаки постраждали 24 людини, двоє загинули.

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