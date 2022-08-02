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В Николаеве прозвучали громкие взрывы в разных районах: есть раненый

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Киев, Вторник 02 августа 2022 06:08
В Николаеве прозвучали громкие взрывы в разных районах: есть раненый Фото: в Николаеве прозвучали громкие взрывы в разных районах (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Около 4 утра 2 августа в Николаеве прогремели мощные взрывы в нескольких районах города. По предварительным данным, один человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.

Взрывы в городе прозвучали во время воздушной тревоги. Мэр города заявил, что подробная информация о последствиях обстрелов на данный момент уточняется.

Напомним, ранее глава Николаевского областного совета Анна Замазеева написала, что Николаев становится вторым Мариуполем. Вчера россияне выпустили по Николаеву 40 ракет.

Кроме того, оккупанты обстреливают Николаев из нетипичного оружия. Россия использует для атак зенитно-ракетные системы С-300.

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