В Николаеве прозвучали громкие взрывы в разных районах: есть раненый

Фото: в Николаеве прозвучали громкие взрывы в разных районах (Getty Images)

Около 4 утра 2 августа в Николаеве прогремели мощные взрывы в нескольких районах города. По предварительным данным, один человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.

Взрывы в городе прозвучали во время воздушной тревоги. Мэр города заявил, что подробная информация о последствиях обстрелов на данный момент уточняется.