ua ru
Вт, 02 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Миколаєві пролунали гучні вибухи в різних районах: є поранений

Новость на русском →
Київ, Вівторок 02 серпня 2022 06:08
У Миколаєві пролунали гучні вибухи в різних районах: є поранений Фото: у Миколаєві пролунали гучні вибухи в різних районах (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Близько 4 ранку 2 серпня в Миколаєві прогриміли потужні вибухи в декількох районах міста. За попередніми даними, одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Ніколаєва Олександра Сєнкевича.

Вибухи в місті пролунали під час повітряної тривоги. Мер міста заявив, що детальна інформація про наслідки обстрілів на цей час уточнюється.

Нагадаємо, раніше глава Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва написала, що Миколаїв стає другим Маріуполем. Вчора росіяни випустили по Миколаєву 40 ракет.

Крім того, окупанти обстрілюють Миколаїв з нетипової зброї. Росія використовує для атак зенітно-ракетні системи з-300.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв ракетный удар Вторгнення Росії до України
NEWS
Офіційно. Німецькі РСЗВ Mars II прибули в Україну
Офіційно. Німецькі РСЗВ Mars II прибули в Україну
DAILY
Сергій Рахманін: Навряд чи Росія готова, хоче і прагне світової війни
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Сергій Рахманін: Навряд чи Росія готова, хоче і прагне світової війни