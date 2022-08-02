У Миколаєві пролунали гучні вибухи в різних районах: є поранений

Фото: у Миколаєві пролунали гучні вибухи в різних районах (Getty Images)

Близько 4 ранку 2 серпня в Миколаєві прогриміли потужні вибухи в декількох районах міста. За попередніми даними, одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Ніколаєва Олександра Сєнкевича.

Вибухи в місті пролунали під час повітряної тривоги. Мер міста заявив, що детальна інформація про наслідки обстрілів на цей час уточнюється.