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В Николаеве прорвало канализационный коллектор. Затопило дворы домов

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Николаев, Воскресенье 19 сентября 2021 14:29
В Николаеве прорвало канализационный коллектор. Затопило дворы домов Фото: в Николаеве прорвало канализационный коллектор (фото news.pn/ru)
Автор: Анастасия Рокитна

В Николаеве в районе улицы Липовой прорвало канализационный коллектор. Улицу и частные дома залило нечистотами.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местное издание "Преступности.НЕТ".

Местами потоком фактически размыло землю и образовались небольшие ямы.

Прорыв произошел у горизонтального дуба в парке "Дружба" около 20:45, после чего по улице в буквальном смысле с огромной скоростью потекла грязь.

В результате стоками залило дворы частных домовладений, расположенных вдоль улицы. Местами потоком фактически размыло землю, образовались небольшие ямы.

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