У Миколаєві прорвало каналізаційний колектор. Затопило двори будинків
Фото: у Миколаєві прорвало каналізаційний колектор (news.pn/ru)
У Миколаєві у районі вулиці Липової прорвало каналізаційний колектор. Вулицю і приватні будинки залило нечистотами.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на місцеве видання "Преступности.НЕТ".
Місцями потоком фактично розмило землю і утворилися невеликі ями.
Прорив стався біля горизонтального дуба в парку "Дружба" близько 20:45, після чого по вулиці в буквальному сенсі з величезною швидкістю потік бруд.
В результаті стоками залило двори приватних домоволодінь, розташованих уздовж вулиці. Місцями потоком фактично розмило землю, утворилися невеликі ями.