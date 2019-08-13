В Николаеве произошло задымление пассажирского поезда

Вблизи станции Николаев произошло задымление локомотива пассажирского поезда № 766 сообщением Херсон-Киев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Локомотив сразу был отведен на безопасное расстояние от пассажирских вагонов и задымление ликвидировали.

"Поезд отправился по маршруту в 18:07 с помощью подменного локомотива с задержкой 1 час. 28 мин. Сейчас железнодорожники принимают все меры для сокращения отставания поезда от графика", - говорится в сообщении.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, загорелась кабина тепловоза и генераторный отсек. Локомотив сразу отцепили и отогнали на безопасное расстояние.

На тушение огня был подан генератор пены средней кратности и две водяные столы на охлаждение. Уже в 17:42 пожар был локализован и ликвидирован в 17:52 на площади 25 кв.

От ГСЧС на пожар выезжали 12 человек личного состава и 3 единицы техники. Дополнительно привлекалась ведомственная пожарная охрана и пожарный поезд от железнодорожного вокзала.