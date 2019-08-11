В Харькове произошел пожар в пятиэтажке, жителей эвакуировали

Фото: пожар в харьковской многоэтажке (kh.dsns.gov.ua)

Из пожара были спасены 3 ребенка

В Харькове ночью воскресенья, 11 августа, произошел пожар в одной из жилых многоэтажек в Слободском районе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, около 3 часов ночи в одной из жилых пятиэтажек на улице Аскольдовской произошло возгорание на площади 10 квадратных метров. Пожарные установили, что огнем были охвачены домашние вещи. Из-за задымления лестничной клетки, жители верхних этажей не могли самостоятельно покинуть здание.

"Боевые расчеты спасателей сразу были распределены для спасения жильцов дома по лестничной клетке и из окон по автолесницах, а также для тушения очага пожара", - рассказали в службе.

Отмечается, что пожарные спасли из пожара четырех человек, из них 3 - дети. Также с жилого здания были эвакуированы 13 жильцов. В результате происшествия никто не пострадал. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области произошел пожар на территории птицефабрики "Ясенсвит", что в селе Крушиновка Васильковского района. Возгорание произошло в одном из ангаров на площади около 2,5 тыс. кв. метров. Жертв и пострадавших не было.