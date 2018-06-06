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У Миколаєві сталася перестрілка, є постраждалий

НовиниНадзвичайні події    06.06.2018 - 22:01
Ілюстративне фото (Pixabay)
Ілюстративне фото (Pixabay)

Постраждалий отримав 5 вогнепальних поранень

У Миколаєві сьогодні ввечері, 6 червня, відбулася перестрілка, в результаті стрілянини поранення отримала одна людина. Про це повідомляє "НикВести".

Повідомляється, що перестрілка сталася в районі ринку "Юліана", постраждалий отримав п'ять вогнепальних поранень, злочинець втік на автомобілі.

Зараз місце події оточене поліцією, в місті оголошено план "перехоплення".

Видання Новости-Н, з посиланням на очевидців події повідомляє, що пролунало кілька пострілів, потім свідки події побачили пораненого чоловіка, за яким гналися кілька людей.

За попередніми даними стан потерпілого оцінюється як важкий.

 

Фото (novosti-n.org)

Нагадаємо, 5 червня повідомлялося, що поліцейські міста Чорноморськ (Одеська область) розслідують стрілянину, в результаті якої був поранений депутат міськради. Попередньо встановлено, що пригода сталася 5 червня 2018 близько години ночі біля будинку депутата. 54-річного чоловіка доставили в лікарню з травматичними ушкодженнями стегна. Його життю нічого не загрожує.

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Теги публікації: Миколаїв, Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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