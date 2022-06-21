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В Николаеве прогремело несколько мощных взрывов

Фото: В Николаеве прогремело несколько мощных взрывов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С самого утра вторника, 21 июня, в Николаеве раздались мощные взрывы. В это время в городе не была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Новости N".

Взрывы прогремели примерно в 8:10.

В соцсетях жители Николаева сообщают, что было по меньшей мере три "прилета".

Фото: В Николаеве прогремело несколько мощных взрывов (t.me/novostiniko)

Напомним, 18 июня оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву. Тогда получили ранения по меньшей мере 22 человека.

Кроме того, 17 июня российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву, из-за чего ранения получили 20 человек.

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