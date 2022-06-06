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В Николаеве прогремели взрывы. Жителей предупредили об угрозе артобстрелов

Фото: в Николаеве прогремели взрывы, есть угроза артобстрелов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Николаеве утром в понедельник, 6 июня, прогремели взрывы. Местных жителей призывают находиться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича в Telegram.

Городской голова отметил, что в Николаеве снова угроза артиллерийского обстрела со стороны российских оккупантов.

"В городе раздаются взрывы. Друзья, прошу всех пройти в укрытия! Как минимум - соблюдайте правила двух стен", - отметил мэр.

Напомним, Николаев постоянно обстреливается российскими боевиками. В частности, 4 июня оккупанты атаковали Корабельный район, в результате чего погибли трое мирных жителей.

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НиколаевВойна России против Украины