У Миколаєві пролунали вибухи. Жителів попередили про загрозу артобстрілів

У Миколаєві зранку у понеділок, 6 червня, пролунали вибухи. Місцевих жителів закликають перебувати в укриттях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Сєнкевича в Telegram.
Міський голова зазначив, що у Миколаєві знову загроза артилерійського обстрілу з боку російських окупантів.
"У місті лунають вибухи. Друзі, прошу всіх пройти до укриттів! Як мінімум - дотримуйтесь правила двох стін", - зазначив мер.
Нагадаємо, Миколаїв постійно обстрілюється російськими бойовиками. Зокрема, 4 червня окупанти атакували Корабельний район, внаслідок чого загинули троє мирних жителів.
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