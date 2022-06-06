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У Миколаєві пролунали вибухи. Жителів попередили про загрозу артобстрілів

Фото: у Миколаєві пролунали вибухи, є загроза артобстрілів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Миколаєві зранку у понеділок, 6 червня, пролунали вибухи. Місцевих жителів закликають перебувати в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Сєнкевича в Telegram.

Міський голова зазначив, що у Миколаєві знову загроза артилерійського обстрілу з боку російських окупантів.

"У місті лунають вибухи. Друзі, прошу всіх пройти до укриттів! Як мінімум - дотримуйтесь правила двох стін", - зазначив мер.

Нагадаємо, Миколаїв постійно обстрілюється російськими бойовиками. Зокрема, 4 червня окупанти атакували Корабельний район, внаслідок чого загинули троє мирних жителів.

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МиколаївВійна Росії проти України