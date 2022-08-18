В Николаеве прогремели взрывы во время тревоги

В Николаеве вечером 18 августа прогремели взрывы. Пока неизвестно, являются ли они следствием обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

В 21:55 в городе и Николаевской области объявили воздушную тревогу. После этого были слышны взрывы.

Пока местные власти не комментировали эту ситуацию. Вероятно, Николаев снова обстреляли российские оккупанты, как это происходит каждый день.