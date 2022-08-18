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У Миколаєві пролунали вибухи під час тривоги

Фото: у Миколаєві пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

У Миколаєві ввечері 18 серпня пролунали вибухи. Наразі невідомо, чи є вони наслідком обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

О 21:55 у місті та Миколаївській області оголосили повітряну тривогу. Після цього було чутно вибухи.

Наразі місцева влада не коментувала цю ситуацію. Ймовірно, Миколаїв знову обстріляли російські окупанти, як це відбувається кожного дня.

Нагадаємо, сьогодні вдень Миколаїв вже потрапляв під ворожий обстріл. Мер міста розповідав про поранених.

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МиколаївВибухВійна Росії проти України