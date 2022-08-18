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В Николаеве прогремели взрывы во время тревоги

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Николаев, Четверг 18 августа 2022 22:07
В Николаеве прогремели взрывы во время тревоги Фото: в Николаеве прогремели взрывы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Николаеве вечером 18 августа прогремели взрывы. Пока неизвестно, являются ли они следствием обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

В 21:55 в городе и Николаевской области объявили воздушную тревогу. После этого были слышны взрывы.

Пока местные власти не комментировали эту ситуацию. Вероятно, Николаев снова обстреляли российские оккупанты, как это происходит каждый день.

Напомним, сегодня днем Николаев уже попадал под вражеский обстрел. Мэр города рассказывал о раненых.

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Николаев Взрыв Война России против Украины
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