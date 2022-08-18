У Миколаєві пролунали вибухи під час тривоги

У Миколаєві ввечері 18 серпня пролунали вибухи. Наразі невідомо, чи є вони наслідком обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

О 21:55 у місті та Миколаївській області оголосили повітряну тривогу. Після цього було чутно вибухи. Наразі місцева влада не коментувала цю ситуацію. Ймовірно, Миколаїв знову обстріляли російські окупанти, як це відбувається кожного дня.