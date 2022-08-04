В Николаеве прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги

Взрывы прогремели после объявления воздушной тревоги.

Как сообщалось, в Николаеве вчера около пяти утра прогремели мощные взрывы.

В последнее время из-за постоянных обстрелов Николаев начали сравнивать с Мариуполем. На это глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что инфраструктура Николаева сильно страдает из-за обстрелов россиян. При этом в городе не такое большое количество убитых и раненых людей, как в Мариуполе.

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