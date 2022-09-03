Количество пострадавших от обстрела Николаева увеличилось
Фото: количество пострадавших от обстрела Николаева увеличилось (facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)
В результате обстрела Николаева в субботу, 3 сентября, пострадали 2 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы областного совета Анны Замазеевой.
"Сегодняшнее утро вообще тяжелое. Обстрелы продолжаются. К сожалению, есть пострадавшие. 2 раненых в городе Николаеве, 4 - в Березнеговатом", - рассказала она.
По ее данным, среди раненых - двое детей.
"К сожалению, есть и погибшие - 8-летний ребенок. Искренние соболезнования родным", - добавила Замазеева.
Как сообщалось, в субботу, 3 сентября, в Николаеве произошли взрывы. Они произошли после объявления воздушной тревоги. Позже стало известно, что одна женщина получила ранения.
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