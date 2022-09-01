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Возле Николаева раздались шесть взрывов: что известно

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Николаев, Четверг 01 сентября 2022 14:51
Возле Николаева раздались шесть взрывов: что известно Фото: возле Николаева раздались шесть взрывов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 1 сентября, возле Николаева снова произошли взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Александра Сенкевича.

"Недавно раздалось шесть взрывов. Снаряды легли на открытой территории и за пределами города", - написал он.

По словам мэра, сегодня ночью и днем тревога раздается очень часто.

"Прошу всех быть максимально осторожными", - добавил Сенкевич.

Как сообщалось, в Николаеве около полуночи прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги.

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