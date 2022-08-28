У Миколаєві прогриміли вибухи

У Миколаєві пролунали вибухи у неділю, 28 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Поки немає офіційної інформації щодо причин вибухів.

Зазначимо, що у Миколаївській області оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли Миколаїв, околицю села Широке та Любомирівку. Внаслідок атаки постраждав чоловік.

Окрім того, окупанти 27 серпня вдарили по Миколаєву. Зафіксовано ворожі попадання на околиці міста.

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