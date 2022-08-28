У Миколаєві прогриміли вибухи
Ілюстративне фото: у Миколаєві прогриміли вибухи (Getty Images)
У Миколаєві пролунали вибухи у неділю, 28 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Зазначимо, що у Миколаївській області оголошена повітряна тривога.
Поки немає офіційної інформації щодо причин вибухів.
Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли Миколаїв, околицю села Широке та Любомирівку. Внаслідок атаки постраждав чоловік.
Окрім того, окупанти 27 серпня вдарили по Миколаєву. Зафіксовано ворожі попадання на околиці міста.
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