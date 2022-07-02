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У Миколаєві прогриміли потужні вибухи після сигналу повітряної тривоги

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Миколаїв, Субота 02 липня 2022 05:04
У Миколаєві прогриміли потужні вибухи після сигналу повітряної тривоги Фото: у Миколаєві вранці прогриміли вибухи (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Артур Родивилов

У Миколаєві вранці 2 липня прогриміли кілька вибухів. У місті спрацював сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Ніколаєва Олександра Сенкевича.

Жителів просять залишатися в укриттях.

"У місті лунають потужні вибухи! Залишайтеся в укриттях", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 червня, російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву. В результаті атаки окупантів знищена п'ятиповерхівка. Станом на даний момент відомо про вісім загиблих.

У Миколаєві 1 липня вранці прогриміла серія потужних вибухів. Під час яких в місті була оголошена повітряна тривога.

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