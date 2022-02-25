В Николаеве прогремели два мощных взрыва: горит заправка и склад ГСМ

"Обстреливают военную инфраструктуру - аэродром (в Кульбакино - ред.), базу ГСМ на Херсонском шоссе, железнодорожный склад", - сказал Ким.

Глава ОГА допустил, что ночью обстрелы Николаева продолжатся. Он добавил, что руководители районов города и области на местах самостоятельно принимают решение об объявлении воздушной тревоги.

Пользователи соцсетей публикуют фото и видео последствий взрывов на складах ГСМ. На кадрах видно зарево, освещающее ночное небо над городом, и клубы черного дыма.

Как уточнило местное издание "Преступности.НЕТ", удар произошел в районе хлебзавода №1. Его представители опасаются, что огонь может перекинуться на территорию предприятия.

Фото: пожары в Николаеве после обстрелов российским оккупантами (twitter.com/Clown_ITT)