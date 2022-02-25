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В Николаеве прогремели два мощных взрыва: горит заправка и склад ГСМ

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Николаеве вечером 25 февраля прогремели два мощных взрыва. Как сообщил глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким, российские оккупанты нанесли удар по складам с горючим и аэродрому в Кульбакино.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Виталия Кима.

"Обстреливают военную инфраструктуру - аэродром (в Кульбакино - ред.), базу ГСМ на Херсонском шоссе, железнодорожный склад", - сказал Ким.

Глава ОГА допустил, что ночью обстрелы Николаева продолжатся. Он добавил, что руководители районов города и области на местах самостоятельно принимают решение об объявлении воздушной тревоги.

Пользователи соцсетей публикуют фото и видео последствий взрывов на складах ГСМ. На кадрах видно зарево, освещающее ночное небо над городом, и клубы черного дыма.

Как уточнило местное издание "Преступности.НЕТ", удар произошел в районе хлебзавода №1. Его представители опасаются, что огонь может перекинуться на территорию предприятия.

Фото: пожары в Николаеве после обстрелов российским оккупантами (twitter.com/Clown_ITT)

Напомним, сегодня в Николаеве обнаружили несколько вражеских диверсионно-разведывательных групп.

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