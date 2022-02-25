У Миколаєві прогриміли два потужні вибухи: горить заправка і склад ПММ

"Обстрілюють військову інфраструктуру-аеродром (в Кульбакіно - ред.), базу ПММ на Херсонському шосе, залізничний склад", - сказав Кім.

Глава ОДА допустив, що вночі обстріли Миколаєва продовжаться. Він додав, що керівники районів міста та області на місцях самостійно приймають рішення про оголошення повітряної тривоги.

Користувачі соцмереж публікують фото і відео наслідків вибухів на складах ПММ. На кадрах видно заграву, що висвітлює нічне небо над містом, і клуби чорного диму.

Як уточнило місцеве видання "Преступности.НЕТ", удар стався в районі хлібзаводу №1. Його представники побоюються, що вогонь може перекинутися на територію підприємства.

Фото: пожежі в Миколаєві після обстрілів російським окупантами (twitter.com/Clown_ITT)