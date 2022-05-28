Сегодня, 28 мая в Николаеве было слышно несколько взрывов. Воздушной тревоги в регионе не объявляли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Николаеве прогремела серия взрывов", - пишет издание со ссылкой на корреспондента.
Местные телеграмм-каналы начали распространять информацию, что над городом видны клубки дыма.
Отметим, официальных данных о причинах взрывов пока нет.
Напомним, недавно украинские военные помешали оккупантам обойти свои позиции и не дали российским войскам продвинуться в сторону Николаева.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.