Под Николаевом оккупанты хотели обойти позиции ВСУ, их встретили вертолеты
Фото: ВСУ отбили атаку вертолетами в сторону Николаева (GettyImages)
Украинские военные помешали оккупантам обойти свои позиции и не дали российским войскам продвинуться в сторону Николаева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление оперативного командования "Юг".
"Огневым поражением, при поддержке 4 вертолетов Ми-8 противнику нанесены потери до 7 рашистов и уничтожен 1 БМП-2. Получив мощный отпор, враг ретировался на свои оборонительные рубежи", - говорится в сообщении.
В общем, как добавляют военные, противник насчитывал 2 танка и 3 БМП.
Ранее в Николаевской области российские военные переоделись в форму ВСУ и пытались захватить наблюдательный пост украинских защитников.
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