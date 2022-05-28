Сьогодні, 28 травня в Миколаєві було чутно декілька вибухів. Повітряної тривоги в регіоні не оголошували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Миколаєві пролунала серія вибухів", - пише видання з посиланням на кореспондента.
Місцеві телеграм-канали почали поширювати інформацію, щодо клубків диму над містом.
Зазначимо, офіційних даних щодо причин вибухів поки немає.
Нагадаємо, нещодавно українські військові завадили окупантам обійти свої позиції та не дали російським військам просунутися в бік Миколаєва.
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