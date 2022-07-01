UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Николаеве прогремела серия мощных взрывов: что известно на этот момент

Фото: в Николаеве снова раздаются взрывы (gettyimages.com)
Автор: Мария Кучерявец

В Николаеве сегодня утром прогремела серия мощных взрывов. Во время которых в городе была объявлена воздушная тревога.

Что известно о взрывах и ситуации в городе - собрано в материале РБК-Украина.

Ракетные удары (08:50)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким дал первый комментарий о взрывах. Он сообщил, что город подвергся ракетной атаке.

"Утром, 1 июля, Николаев подвергся ракетным обстрелам. Информация о пострадавших и последствиях уточняется", - пишет Ким.

По его словам, россияне ударили ракетой по предприятию (без жертв), а одну сбили силы ПВО.

Работала ПВО (08:38)

В Николаевской области сообщают о работе ПВО.

"По утреннему взрыву: сработала ПВО, пораженная ракета ориентировочно упала на границы с Кировоградской областью. Идут поиски места падения", - пишет глава Первомайской райгосадминистрации Сергей Саковский.

Мэр сообщил о взрывах

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил в своем Telegram о взрывах, однако других подробностей относительно причин не предоставил.

Взрывов было около десятка. Слышали и в области

Как сообщают местные СМИ, в течение 25-ти минут в городе прозвучали по меньшей мере десять взрывов.

По информации начальника Первомайской районной военной администрации Сергея Саковского, примерно в 5:20 в Первомайском районе произошел сильный взрыв.

Также, по его словам, по состоянию на 7:30 продолжается поисковая операция по установлению точного места взрыва.

Сообщается о "прилетах"

Тем временем местные Telegram-каналы и СМИ также распространяют информацию о столбах дыма, которые поднялись над городом сразу после взрывов.

"Оккупанты снова обстреливают Николаева ракетами. Иногда обстрел стал причиной пожаров. Пуски ракет видели в районе временно оккупированного Херсона", - пишет одно из местных изданий.

Напомним, 29 июня, российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате атаки оккупантов уничтожена пятиэтажка. По состоянию на данный момент известно о восьми погибших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НиколаевВзрыв