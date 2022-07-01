В Николаеве прогремела серия мощных взрывов: что известно на этот момент

В Николаеве сегодня утром прогремела серия мощных взрывов. Во время которых в городе была объявлена воздушная тревога.
Что известно о взрывах и ситуации в городе - собрано в материале РБК-Украина.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким дал первый комментарий о взрывах. Он сообщил, что город подвергся ракетной атаке.
"Утром, 1 июля, Николаев подвергся ракетным обстрелам. Информация о пострадавших и последствиях уточняется", - пишет Ким.
По его словам, россияне ударили ракетой по предприятию (без жертв), а одну сбили силы ПВО.
В Николаевской области сообщают о работе ПВО.
"По утреннему взрыву: сработала ПВО, пораженная ракета ориентировочно упала на границы с Кировоградской областью. Идут поиски места падения", - пишет глава Первомайской райгосадминистрации Сергей Саковский.
Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил в своем Telegram о взрывах, однако других подробностей относительно причин не предоставил.
Как сообщают местные СМИ, в течение 25-ти минут в городе прозвучали по меньшей мере десять взрывов.
По информации начальника Первомайской районной военной администрации Сергея Саковского, примерно в 5:20 в Первомайском районе произошел сильный взрыв.
Также, по его словам, по состоянию на 7:30 продолжается поисковая операция по установлению точного места взрыва.
Тем временем местные Telegram-каналы и СМИ также распространяют информацию о столбах дыма, которые поднялись над городом сразу после взрывов.
"Оккупанты снова обстреливают Николаева ракетами. Иногда обстрел стал причиной пожаров. Пуски ракет видели в районе временно оккупированного Херсона", - пишет одно из местных изданий.
Напомним, 29 июня, российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате атаки оккупантов уничтожена пятиэтажка. По состоянию на данный момент известно о восьми погибших.
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