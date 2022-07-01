У Миколаєві пролунала серія потужних вибухів: що відомо на цю мить

У Миколаєві сьогодні вранці пролунала серія потужних вибухів. Під час яких у місті була оголошена повітряна тривога.

Що відомо про вибухи та ситуацію в місті - зібрано в матеріалі РБК-Україна.

"Окупанти знову обстрілюють Миколаєва ракетами. Подекуди обстріл став причиною пожеж. Пуски ракет бачили у районі тимчасово окупованого Херсона", - пише одне з місцевих видань.

Тим часом місцеві Telegram-канали та ЗМІ також поширюють інформацію про стовби диму, які здійнялися над містом одразу після вибухів.

Також, з його слів, станом на 7:30 триває пошукова операція щодо встановлення точного місця вибуху.

За інформацією начальника Первомайської районної військової адміністрації Сергія Саковського, приблизно о 5:20 в Первомайському районі стався сильний вибух.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, протягом 25-ти хвилин у місті прозвучали щонайменше десять вибухів.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив у своєму Telegram про вибухи, однак інших подробиць щодо причин не надав.

"По ранішньому вибуху : спрацювала ППО, вражена ракета орієнтовно впала на межі з Кіровоградською областю. Йдуть пошуки місця падіння", - пише голова Первомайської райдержадміністрації Сергій Саковський.

У Миколаївській області повідомляють про роботу ППО.

За його словами, росіяни вдарили ракетою по підприємству (без жертв), а одну збили сили ППО.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім надав перший коментар щодо вибухів. Він повідомив, що місто піддалося ракетному удару.

Нагадаємо, 29 червня, російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву. В результаті атаки окупантів знищена п'ятиповерхівка. Станом на зараз відомо про вісім загиблих.

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