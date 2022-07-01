RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Миколаєві пролунала серія потужних вибухів: що відомо на цю мить

Фото: в Миколаєві знову лунають вибухи (gettyimages.com)
Автор: Марія Кучерявець

У Миколаєві сьогодні вранці пролунала серія потужних вибухів. Під час яких у місті була оголошена повітряна тривога.

Що відомо про вибухи та ситуацію в місті - зібрано в матеріалі РБК-Україна.

Ракетні удари (08:50)

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім надав перший коментар щодо вибухів. Він повідомив, що місто піддалося ракетному удару.

"Вранці, 1 липня, Миколаїв зазнав ракетних обстрілів. Інформація щодо потерпілих та наслідків уточнюється", - пише Кім.

За його словами, росіяни вдарили ракетою по підприємству (без жертв), а одну збили сили ППО.

Працювала ППО (08:38)

У Миколаївській області повідомляють про роботу ППО.

"По ранішньому вибуху : спрацювала ППО, вражена ракета орієнтовно впала на межі з Кіровоградською областю. Йдуть пошуки місця падіння", - пише голова Первомайської райдержадміністрації Сергій Саковський.

Мер повідомив про вибухи

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив у своєму Telegram про вибухи, однак інших подробиць щодо причин не надав.

Вибухів було близько десятка. Чули і в області

Як повідомляють місцеві ЗМІ, протягом 25-ти хвилин у місті прозвучали щонайменше десять вибухів.

За інформацією начальника Первомайської районної військової адміністрації Сергія Саковського, приблизно о 5:20 в Первомайському районі стався сильний вибух.

Також, з його слів, станом на 7:30 триває пошукова операція щодо встановлення точного місця вибуху.

Повідомляється про "прильоти"

Тим часом місцеві Telegram-канали та ЗМІ також поширюють інформацію про стовби диму, які здійнялися над містом одразу після вибухів.

"Окупанти знову обстрілюють Миколаєва ракетами. Подекуди обстріл став причиною пожеж. Пуски ракет бачили у районі тимчасово окупованого Херсона", - пише одне з місцевих видань.

Нагадаємо, 29 червня, російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву. В результаті атаки окупантів знищена п'ятиповерхівка. Станом на зараз відомо про вісім загиблих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МиколаївВибух