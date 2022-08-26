В Николаеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги

В пятницу днем, 26 августа, в Николаеве прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Николаеве слышны звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении.
На данный момент никакой официальной информации от властей не поступало.
Напомним, в ночь на 26 августа в Николаеве прогремели взрывы.
Кроме того, 24 августа возле Николаева вспыхнул пожар из-за обстрела со стороны оккупантов.
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