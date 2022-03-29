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В Николаеве появилась Мариупольская улица вместо Московской

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Николаев, Вторник 29 марта 2022 19:40
В Николаеве появилась Мариупольская улица вместо Московской Фото: Новые указатели для Мариупольской улицы (Иван Смиренский/Facebook)
Автор: Антон Федорцив

Мэр Николаева Олег Сенкевич принял решение о переименовании улицы Московской в Мариупольскую.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию советника мэра Ивана Смиренского.

"А мы свою историю пишем уже сегодня – улицы Московской в Николаеве больше не будет, ее переименуют в Мариупольскую!" – написал Смиренский.

Советник Сенкевича уверен, что обновленная улица станет украшением свободного Николаева. В то же время цветущий Мариуполь, по его словам, будет "настоящей гордостью независимой Украины".

Мариупольская улица пролегла в исторической части Николаева. Там находится ряд памятников архитектуры и областной Госархив.

К слову, российские оккупанты насильно вывезли в РФ персонал и пациентов роддома Мариуполя.

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