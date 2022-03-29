В Николаеве появилась Мариупольская улица вместо Московской

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на информацию советника мэра Ивана Смиренского.

"А мы свою историю пишем уже сегодня – улицы Московской в Николаеве больше не будет, ее переименуют в Мариупольскую!" – написал Смиренский.

Советник Сенкевича уверен, что обновленная улица станет украшением свободного Николаева. В то же время цветущий Мариуполь, по его словам, будет "настоящей гордостью независимой Украины".

Мариупольская улица пролегла в исторической части Николаева. Там находится ряд памятников архитектуры и областной Госархив.