У Миколаєві з'явилася Маріупольська вулиця замість Московської
Міський голова Миколаєва Олег Сєнкевич прийняв рішення про перейменування вулиці Московської на Маріупольську.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис радника міського голови Івана Смиренського.
"А ми свою історію пишемо вже сьогодні – вулиці Московської у Миколаєві більше не буде, її перейменують в Маріупольську!" – написав Смиренський.
Радник Сєнкевича упевнений, що оновлена вулиця стане окрасою вільного Миколаєва. Натомість квітучий Маріуполь, за його словами, буде "справжньою гордістю незалежної України".
Маріупольська вулиця розташована в історичній частині Миколаєва. Там знаходиться низка пам'яток архітектури та обласний Держархів.
До слова, російські окупанти силоміць вивезли до РФ персонал і пацієнтів пологового будинку Маріуполя.
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