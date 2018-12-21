У Миколаєві поліція вилучила фальсифікований алкоголь на 2 млн гривень

Фото: вилучений алкоголь (npu.gov.ua)

Поліція вилучила майже 32 тисячі літрів алкоголю

В Миколаєві поліція задокументували діяльність організованої злочинної групи, яка налагодила виробництво та збут фальсифікованої алкогольної продукції на території міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Як зазначається, правоохоронці встановили, що група складається з трьох місцевих мешканців. Вони виготовляли горілку та коньяк з підробленими марками акцизного податку. Для реалізації фальсифікованої продукції використовували торгові знаки українських компаній.

20 грудня правоохоронці провели 40 санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів, а також у нежитлових, гаражних та складських приміщеннях. Вилучили майже 32 тисячі літрів фальсифікованої продукції.

Зокрема, спирт, готову до реалізації горілку, коньяк, віскі, обладнання для виготовлення сурогату, чорнові записи, документи трьох підприємств, 14 печаток та готівкові кошти: понад 665 тисяч гривень, майже 24 тис. доларів та 480 євро.

Окрім алкогольної продукції поліцейські вилучили понад 16 тисяч пачок цигарок, на частині з яких наявні марки акцизного податку з ознаками підробки.

На Миколаївщині поліція вилучила із обігу майже 32 тисячі літрів фальсифікованого алкоголю На Миколаївщині поліція вилучила із обігу майже 32 тисячі літрів фальсифікованого алкоголю Правоохоронці провели 40 санкціонованих обшуків в помешканнях фігурантів та складських приміщеннях. Серед вилученої продукції спирт та "елітні" напої: горілка, коньяк, віскі. Орієнтовна вартість вилученого алкоголю складає майже 2 мільйони гривень. Працівники Управління захисту економіки в Миколаївській області Нацполіції спільно із слідчими обласної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Миколаївської області задокументували діяльність організованої злочинної групи, яка налагодила виробництво та збут фальсифікованої алкогольної продукції на території м. Миколаїв. Відео: відділу комунікації поліції Миколаївської області https://www.youtube.com/watch?v=0YRMs16HThA Опубліковано Департамент захисту економіки Національної поліції України Пʼятниця, 21 грудня 2018 р.

За результатами проведення слідчих дій двох організаторів незаконної діяльності затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фігурантам оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України.

Фото: вилучений алкоголь (npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Херсоні правоохоронці під час обшуків виявили склад із контрафактними спиртними напоями.

РБК-Україна повідомляло, що співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували у Чернігові масштабне виробництво та збут підробленої алкогольної продукції.