В Николаеве полиция будет отбирать автомобили у пьяных водителей: пойдут на нужды армии

Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким разрешил полиции отбирать автомобили у пьяных водителей. Транспорт будут передавать украинской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кима.
"У нас не хватает машин, военных, для передвижения, для мобильности. Предприятия и автосалоны уже все отдали", - сказал глав администрации.
Ким добавил, что принял решение - с завтрашнего дня патрульная полиция получает право забирать автомобили у тех, кто ездит пьяным за рулем. "На нужды армии, безвозвратно", - уточнил он, подчеркнув, что не стоит пить за рулем - будет дорого.
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