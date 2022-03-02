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В Николаеве полиция будет отбирать автомобили у пьяных водителей: пойдут на нужды армии

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким разрешил полиции отбирать автомобили у пьяных водителей. Транспорт будут передавать украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кима.

"У нас не хватает машин, военных, для передвижения, для мобильности. Предприятия и автосалоны уже все отдали", - сказал глав администрации.

Ким добавил, что принял решение - с завтрашнего дня патрульная полиция получает право забирать автомобили у тех, кто ездит пьяным за рулем. "На нужды армии, безвозвратно", - уточнил он, подчеркнув, что не стоит пить за рулем - будет дорого.

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