RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Миколаєві поліція буде відбирати автомобілі у п'яних водіїв: підуть на потреби армії

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім дозволив поліції відбирати автомобілі у п'яних водіїв. Транспорт передаватимуть українській армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кіма.

"У нас не вистачає машин, військових, для пересування, для мобільності. Підприємства і автосалони вже все віддали", - сказав глав адміністрації.

Кім додав, що прийняв рішення - з завтрашнього дня патрульна поліція отримує право забирати автомобілі у тих, хто їздить п'яним за кермом. "На потреби армії, безповоротно", - уточнив він, підкресливши, що не варто пити за кермом - буде дорого.

Війна Росії проти України триває сьомий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ УкраїниНиколаевская ОГАВійна Росії проти України