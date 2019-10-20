В Николаеве полицейские на авто врезались в столб, есть погибший

В Николаеве автомобиль с полицейскими врезался в бетонный столб, в результате аварии погиб один из них. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Николаевской области.

Сообщается, что инцидент произошел накануне вечером на Богоявленском проспекте. По данным полиции, 25-летний водитель Opel Vectra вылетел с проезжей части и врезался в столб. В результате аварии пассажир умер на месте, а водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

Позже в полиции сообщили, что в автомобиле находились сотрудники управления патрульной полиции Николаевской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие с четырьмя автомобилями, в результате аварии погиб сотрудник полиции. По предварительным данным, он на Ford Fiesta выехал на встречную полосу, чем спровоцировал столкновение с тремя автомобилями.

Ранее также сообщалось, что в Киеве на Гостомельском шоссе произошло столкновение автомобиля и мотоцикла. В результате столкновения аварии погибла водитель мотоцикла, которая была известным блогером в Instagram.