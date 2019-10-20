У Миколаєві поліцейські на авто врізалися в стовп, є загиблий

У Миколаєві автомобіль з поліцейськими врізався в бетонний стовп, в результаті аварії загинув один з них. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Миколаївській області.

Повідомляється, що інцидент стався напередодні увечері на Богоявленському проспекті. За даними поліції, 25-річний водій Opel Vectra вилетів з проїжджої частини і врізався в стовп. В результаті аварії пасажир помер на місці, а водія госпіталізували у важкому стані.

Пізніше в поліції повідомили, що в автомобілі знаходилися співробітники управління патрульної поліції Миколаївській області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Дніпрі сталася дорожньо-транспортна пригода з чотирма автомобілями, в результаті аварії загинув співробітник поліції. За попередніми даними, він на Ford Fiesta виїхав на зустрічну смугу, чим спровокував зіткнення з трьома автомобілями.

Раніше також повідомлялося, що в Києві на Гостомельському шосе сталося зіткнення автомобіля та мотоцикла. В результаті зіткнення аварії загинула водій мотоцикла, яка була відомим блогером в Instagram.