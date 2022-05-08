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В Николаеве оккупанты нанесли ракетный удар по школе и больнице

Фото: 8 мая оккупанты нанесли ракетный удар по школе и больнице в Николаеве (facebook.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В ночь на 8 мая оккупанты нанесли ракетный удар из РСЗО "Смерч" и "Ураган" по Николаеву. Под вражеский обстрел попали школа, детсад и больница.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на сводку Оперативного командования "Юг".

Сообщается, что в ночь перед Днем памяти и примирения, который отмечается 8 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву из реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган". Под обстрел попала площадь Победы, школа, детский сад и больница.

"Пострадавших среди гражданского населения нет", - уточнили в ОК "Юг".

Напомним, поздним вечером 7 мая в Николаеве раздалась серия взрывов в разных концах города. При этом система оповещения о воздушной тревоги не сработала.

Отметим, за прошедшие сутки оккупанты выпустили по Одесской и Николаевской областях не менее 10 крылатых ракет.

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