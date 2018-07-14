В Николаеве ограничат подачу воды из-за нехватки хлора  

Подачу воды в Николаеве ограничат с понедельника

В Николаеве с 16 июля ограничат подачу питьевой воды в результате нехватки хлора для ее обеззараживания. Об этом говорится в сообщении местного водоканала в Facebook.

"В связи с минимальным запасом жидкого хлора для обеззараживания питьевой воды в Николаеве с 10.00 16.07.2018 будет снижено водоснабжение абонентов МКП "Николаевводоканал" до нормализации поставок жидкого хлора", - говорится в сообщении.

В водоканале уточнили, что это связано с остановкой производства жидкого хлора на "Днепразоте".

Фото: в Николаеве ограничат водоснабжение

Напомним, ранее "Киевводоканал" заявил об угрозе поставок питьевой воды в Украине. В середине июня "Днепразот" предупредил об остановке производства хлора, в результате чего на водопроводно-канализационных предприятиях возникла сложная ситуация с обеззараживанием питьевой воды.