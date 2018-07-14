У Миколаєві обмежать подачу води через брак хлору

Подачу води в Миколаєві обмежать з понеділка

У Миколаєві з 16 липня обмежать подачу питної води в результаті нестачі хлору для її знезараження. Про це йдеться в повідомленні місцевого водоканалу у Facebook.

"У зв'язку з мінімальним запасом рідкого хлору для знезараження питної води у Миколаєві з 10.00 16.07.2018 буде знижено водопостачання абонентів МКП "Миколаївводоканал" до нормалізації поставок рідкого хлору", - йдеться в повідомленні.

У водоканалі уточнили, що це пов'язано із зупинкою виробництва рідкого хлору на "Дніпроазоті".

Фото: у Миколаєві обмежать водопостачання

Нагадаємо, раніше "Київводоканал" заявив про загрозу постачання питної води в Україні. В середині червня "Дніпроазот" попередив про зупинку виробництва хлору, у результаті чого на водопровідно-каналізаційних підприємствах виникла складна ситуація із знезараженням питної води.