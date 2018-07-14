У Миколаєві обмежать подачу води через брак хлору

Новини Суспільство 14.07.2018 - 10:31
Фото: ілюстративне фото (РБК-Україна)
Фото: ілюстративне фото (РБК-Україна)

Подачу води в Миколаєві обмежать з понеділка

У Миколаєві з 16 липня обмежать подачу питної води в результаті нестачі хлору для її знезараження. Про це йдеться в повідомленні місцевого водоканалу у Facebook.

"У зв'язку з мінімальним запасом рідкого хлору для знезараження питної води у Миколаєві з 10.00 16.07.2018 буде знижено водопостачання абонентів МКП "Миколаївводоканал" до нормалізації поставок рідкого хлору", - йдеться в повідомленні.

У водоканалі уточнили, що це пов'язано із зупинкою виробництва рідкого хлору на "Дніпроазоті".

У Миколаєві обмежать подачу води через брак хлоруУ Миколаєві обмежать подачу води через брак хлору

Фото: у Миколаєві обмежать водопостачання

Нагадаємо, раніше "Київводоканал" заявив про загрозу постачання питної води в Україні. В середині червня "Дніпроазот" попередив про зупинку виробництва хлору, у результаті чого на водопровідно-каналізаційних підприємствах виникла складна ситуація із знезараженням питної води.

 

Києву вистачить хлору для знезараження питної води, - водоканал
Теги:  Миколаїв,  водоснабжение,  вода  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС