"Киевводоканал" заявил об угрозе поставок питьевой воды в Украине

Предприятие химической отрасли "Днепразот" предупредило об остановке производства

"Киевводоканал заявил об угрозе централизованного снабжения в Украине питьевой воды из-за отсутствия хлора для ее обеззараживания. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В середине июня предприятие химической отрасли "Днепразот", которое производит жидкий хлор, который используют водоканалы для обеззараживания питьевой воды, предупредил об остановке производства.

Как отмечается, из-за этого на водопроводно-канализационных предприятиях Украины возникла сложная ситуация с обеззараживанием питьевой воды.

"На некоторых предприятиях остатков хлора осталось от недели до 20 суток", - заявили в водоканале.

О такой ситуации сообщили правительство и Совет национальной безопасности и обороны - их попросили вмешаться и решить вопрос с поставкой хлора.

"Но, к сожалению, и до сих пор "Днепразот" не возобновил свою работу. Остатки хлора, которые были на момент его остановки, реализованы полностью", - сообщили в "Киевводоканале".

Сообщается, что поставки хлора в цистернах из Румынии очень проблематичны, поскольку европейские цистерны не могут изменять колесную базу, а также должны иметь сертификацию в Украине.

В цистернах хлор для обеззараживания получают Киев, Харьков, Кривой Рог, Мариуполь и другие города.

В "Киевводоканале" заявили, что если завод "Днепразот" срочно не возобновит работу, то уже в начале следующей недели (9 июля) в некоторых регионах Украины может быть значительно ограничена подача воды в централизованную водопроводную сеть, а в некоторых регионах - полностью прекращена.

Напомним, ранее сообщалось, что В Киеве с 4 по 6 июля 2018 года включительно продлятся плановые отключения водоснабжения.