В Николаеве с огнестрельным ранением головы госпитализирован активист

В Николаеве с огнестрельным ранением головы в больницу был госпитализирован активист одной из общественных организаций. Он был доставлен в больницу из собственного дома.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

Как отметили правоохранители, 33-летний мужчина был госпитализирован в больницу около 7:45 утра 11 июля.

"Во время проведения операции было установлено характер травмы - несквозное огнестрельное ранение в голову. Мужчина - активист общественной организации, местный житель. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь", - сообщили в полиции.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации.

По информации местных СМИ речь идет о главе областной ячейки партии "Свобода" Демиде Губском.

РБК-Украина пыталось уточнить информацию у представителей "Свободы", однако пока дозвониться в партию не удалось.

Напомним, в конце июня в Николаеве от ранения в голову погибла жена депутата областного совета.

Также сообщалось, что под Киевом подстрелили депутата Броварского районного совета.