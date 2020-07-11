У Миколаєві з вогнепальним пораненням голови госпіталізований активіст

У Миколаєві з вогнепальним пораненням голови в лікарню був госпіталізований активіст однієї з громадських організацій. Він був доставлений в лікарню з власного будинку.

Про це повідомили у прес-службі поліції Миколаївської області.

Як зазначили правоохоронці, 33-річний чоловік був госпіталізований в лікарню близько 7:45 ранку 11 липня.

"Під час проведення операції було встановлено характер травми - несквозное вогнепальне поранення в голову. Чоловік - активіст громадської організації, місцевий житель. Зараз медики надають йому необхідну допомогу", - повідомили в поліції.

Зараз встановлюються всі обставини події. Вирішується питання про надання правової кваліфікації.

За інформацією місцевих ЗМІ, мова йде про голову обласного осередку партії "Свобода" Демида Губського.

РБК-Україна намагалося уточнити інформацію у представників "Свободи", однак поки додзвонитися в партію не вдалося.

Нагадаємо, в кінці червня у Миколаєві від поранення в голову загинула дружина депутата обласної ради.

Також повідомлялося, що під Києвом підстрелили депутата Броварської районної ради.