В Николаеве объявлена воздушная тревога: над городом могут кружить истребители РФ
Що відбувається у Миколаєві зараз (фото: facebook.com/SenkevichNikolaev)
В Николаеве с 19.00 объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил официальный Телеграм-канал Николаевской ОГА.
По информации главы Николаевской ОГА, над городом будут пролетать российские Ту-22.
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Также ознакомитесь с картой помощи для тех, кто вынужден эвакуироваться, и инструкцией.