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В Николаеве объявлена воздушная тревога: над городом могут кружить истребители РФ

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Суббота 05 марта 2022 19:41
В Николаеве объявлена воздушная тревога: над городом могут кружить истребители РФ Що відбувається у Миколаєві зараз (фото: facebook.com/SenkevichNikolaev)
Автор: RBC.UA

В Николаеве с 19.00 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил официальный Телеграм-канал Николаевской ОГА.

По информации главы Николаевской ОГА, над городом будут пролетать российские Ту-22.

Читайте также о ситуации в Николаеве в данный момент – мы собираем самые свежие сведения о события в городе на текущее время.

Также ознакомитесь с картой помощи для тех, кто вынужден эвакуироваться, и инструкцией.

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