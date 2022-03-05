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У Миколаєві оголошена повітряна тривога: над містом можуть кружляти винищувачі РФ

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Субота 05 березня 2022 19:41
У Миколаєві оголошена повітряна тривога: над містом можуть кружляти винищувачі РФ Що відбувається у Миколаєві зараз (фото: facebook.com/SenkevichNikolaev)
Автор: RBC.UA

У Миколаєві з 19.00 оголошена повітряна тривога.

Про це повідомив офіційний Телеграм-канал Миколаївської ОДА.

За інформацією глави Миколаївської ОДА, над містом будуть пролітати російські Ту-22.

Читайте також про ситуації в Миколаєві в даний момент - ми збираємо найсвіжіші відомості про події в місті на поточний час.

Також ознайомитеся з картою допомоги для тих, хто змушений евакуюватися, і інструкцією.

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