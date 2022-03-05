У Миколаєві оголошена повітряна тривога: над містом можуть кружляти винищувачі РФ
Що відбувається у Миколаєві зараз (фото: facebook.com/SenkevichNikolaev)
У Миколаєві з 19.00 оголошена повітряна тривога.
Про це повідомив офіційний Телеграм-канал Миколаївської ОДА.
За інформацією глави Миколаївської ОДА, над містом будуть пролітати російські Ту-22.
Читайте також про ситуації в Миколаєві в даний момент - ми збираємо найсвіжіші відомості про події в місті на поточний час.
Також ознайомитеся з картою допомоги для тих, хто змушений евакуюватися, і інструкцією.