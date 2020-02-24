В Николаеве объявлен "красный" уровень опасности из-за сильного ветра

В Николаеве в ближайшие часы ожидают дальнейшего ухудшение погодных условий и увеличение силы ветра до 38 метров в секунду. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городского совета.

Сообщается, что согласно информации Укргидрометеоцентра, в течение 1-2 часов скорость порывов ветра возрастет.

"Ожидается очень сильный ветер, 35-38 м/сек. Уровень опасности III, красный", - говорится в сообщении.

Жителей Николаева призывают без надобности не выходить на улицу.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Украине в некоторых областях произошло частичное свержения деревьев на дороги, а также сорваны крыши зданий.

Во Львовской области, в с.Теляж, вследствие осложнения погодных условий дерево упало на проезжую часть, что препятствовало движению транспорта.

Кроме того, во Львовской области из-за непогоды задерживаются пять поездов (№ 49 Киев - Трускавец, № 602 Львов - Солотвино, № 81 Ужгород - Киев, № 29 Ужгород - Киев, № 141 Бахмут - Львов). Как сообщала пресс-служба "Укрзализныци", на железнодорожные пути упали деревья, в результате чего сбился график движения.

Сообщалось, что в Одессе из-за последствий непогоды не функционируют трамвайные маршруты №1, 3, 5, 7, 26,27,28, троллейбусные маршруты №7 и 9.

Кроме того, по данным облуправления полиции, в результате падения дерева в Одессе погибла женщина.