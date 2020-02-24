У Миколаєві оголошено "червоний" рівень небезпеки через сильний вітер

У Миколаєві в найближчі години очікують подальшого погіршення погодних умов і зростання сили вітру до 38 метрів за секунду. Про це йдеться у повідомленні прес-служби міської ради.

Повідомляється, що згідно із інформацією Укргідрометеоцентру, протягом 1-2 годин швидкість поривів вітру зросте.

"Очікується надзвичайно сильний вітер, 35-38 м/с. Рівень небезпеки ІІІ, червоний", - йдеться в повідомленні.

Жителів Миколаєва закликають без потреби не виходити на вулицю.

Раніше повідомлялося, що через негоду в Україні в деяких областях сталося часткове повалення дерев на дороги, а також зірвано дахи будників.

У Львівській області, в с. Теляж, внаслідок ускладнення погодних умов дерево впало на проїжджу частину, що перешкоджало руху транспорту.

Крім того, у Львівській області через негоду затримуються п'ять поїздів (№ 49 Київ - Трускавець, № 602 Львів - Солотвино, № 81 Ужгород - Київ, № 29 Ужгород - Київ, № 141 Бахмут - Львів). Як повідомляла прес-служба "Укрзалізниці", на залізничні колії впали дерева, в результаті чого збився графік руху.

Повідомлялося, що в Одесі через наслідки негоди не функціонують трамвайні маршрути №1, 3, 5, 7, 26,27,28, тролейбусні маршрути №7 і 9.

Крім того, за даними облуправління поліції, внаслідок падіння дерева в Одесі загинула жінка.