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В Николаеве из-за обстрелов оккупантов ранено более 60 человек, есть погибшие, - глава ОГА

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 4 апреля, российские оккупанты обстреляли Николаев, в результате чего ранения получили более 60 человек. Кроме того, есть жертвы, среди которых 1 ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОГА Виталия Кима.

По его словам, в середине дня российские военные обстреляли детскую больницу. Погиб 1 ребенок и 1 мужчина. Также были обстреляны остановка и торговые ряды, где погибли 9 человек, и 61 получили ранения.

"Никакой логики в этом нет. Все понимают, что это центр города, один из районов города. Люди просто ходили по своим делам, и русские оккупанты обстреливают, "Смерчами", "Ураганами", или чем они там стреляют", - прокомментировал глава ОГА

Напомним, вчера, 3 апреля, оккупанты обстреляли Николаев и Очаков. Пострадали 14 человек, также есть раненые.

Мы также писали о том, что украинские десантники ликвидировали российскую колонну, двигавшуюся на Николаев.

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Война России против УкраиныНиколаев